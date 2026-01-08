Китай вибухнув звинуваченнями на адресу США: що не сподобалось Пекіну

Трамп і Сі. / © Associated Press

Китай звинуватив Сполучені Штати Америки у серйозному порушенні міжнародного права.

Про це йдеться у заяві китайського Міністерства закордонних справ, пише Sky News.

Заяви Пекіна пролунали після захоплення Америкою двох нафтових танкерів, що належать до санкцій та пов’язані з Венесуелою.

«Китай завжди виступав проти незаконних односторонніх санкцій, які не підтверджуються міжнародним правом та не мають дозволу Ради Безпеки ООН», — заявив речник Мао Нін.

Як повідомлялося, з подібними заявами виступила і Росія після захоплення судна, одне з яких перебувало під російським прапором. Голова комітету Ради Федерації з державного будівництва Андрій Клішас заявив, мовляв, ці дії — «відверте піратство».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що нафтовий танкер прикидався російським, щоб уникнути санкцій. За його словами, у грудні судно не дозволило американським службам піднятися на борт, а згодом воно перейшло на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.