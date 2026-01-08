- Дата публікації
Китай вибухнув звинуваченнями на адресу США: що не сподобалось Пекіну
Пекін засудив дії Вашингтона після захоплення американцями двох нафтових танкерів.
Китай звинуватив Сполучені Штати Америки у серйозному порушенні міжнародного права.
Про це йдеться у заяві китайського Міністерства закордонних справ, пише Sky News.
Заяви Пекіна пролунали після захоплення Америкою двох нафтових танкерів, що належать до санкцій та пов’язані з Венесуелою.
«Китай завжди виступав проти незаконних односторонніх санкцій, які не підтверджуються міжнародним правом та не мають дозволу Ради Безпеки ООН», — заявив речник Мао Нін.
Як повідомлялося, з подібними заявами виступила і Росія після захоплення судна, одне з яких перебувало під російським прапором. Голова комітету Ради Федерації з державного будівництва Андрій Клішас заявив, мовляв, ці дії — «відверте піратство».
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що нафтовий танкер прикидався російським, щоб уникнути санкцій. За його словами, у грудні судно не дозволило американським службам піднятися на борт, а згодом воно перейшло на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.