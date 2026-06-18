Китай висловився про війну в Україні і несподівано звернувся до НАТО

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай вкотре заперечив допомогу Російській Федерації, а заяви Північноатлантичного альянсу про співпрацю Пекіна і Москви назвав «хибними».

Про це заявив представник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє Clash Report.

«Ми не надавали жодної одиниці летальної зброї жодній зі сторін конфлікту та здійснювали суворий контроль за товарами подвійного призначення. Настав час, щоб НАТО переглянуло своє хибне уявлення про Китай», — висловився він.

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Як повідомлялося, напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс «дуже уважно відстежує все, що відбувається» у співпраці між Китаєм та Росією. З його слів, Пекін допомагає Москві, «обходячи санкції», а також надає товари подвійного призначення.

Нагадаємо, нещодавно Politico з посиланням на інсайдерські документи повідомило, що ЄС готує санкції проти чотирьох китайських компаній. Втім, Китай обурився таким рішення і різко звернувся до Брюсселя, закликавши утриматися від обмежень, які «не мають розумних підстав».

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