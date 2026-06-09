Китай виступив із тривожною заявою щодо України: подробиці

Прапор Китаю / © Associated Press

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Китай вкотре закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні, бо війна лише затягується.

Про це заявив заступник постпреда КНР при ООН Сун Лея на засіданні Ради Безпеки, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація на полі бою змінюється. Окрім того, відбуваються нові обстріли, під час яких зростає кількість жертв і руйнувань.

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«Військовими засобами неможливо досягти миру», — наголосив дипломат.

Представник КНР заявив, що переговори зайшли у глухий кут. Водночас він акцентував на тому, мовляв, Пекін сподівається, що «сторони ставитимуть свої народи на перше місце та будуть продовжувати виявляти максимальну стриманість».

Китай також закликав утриматися «від дій, що можуть загострити напруженість та ескалувати конфлікт, а також запобігати виходу ситуації з-під контролю».

«Сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть демонструвати терпіння, добру волю та гнучкість, якомога швидше відновлять мирні переговори та вирішать обґрунтовані проблеми безпеки одна одної з метою досягнення всеохоплюючої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди», — зазначив він.

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Співпраця Китаю і Росії — останні новини

Диктатор-президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія і Китай готують нові військові та енергетичні проєкти. З його слів, нібито співпраця не спрямована проти третіх країн. «Фюрер» назвав Москву і Пекін «природними партнерами», які взаємодіють винятково заради власної вигоди.

На початку червня стало відомо, що ЄС готує санкції проти китайських компаній, які підозрюють у підтримці війни Росії проти України. Ці підприємства допомагають російському «тіньовому флоту», постачають хімікати для окупаційної армії та компоненти, які Москва використовує для виробництва ударних безпілотників.

Тим часом The Telegraph повідомило про те, що «мозок» для російських дронів йде з Китаю. Раніше РФ отримувала Shahed безпосередньо з Ірану, але згодом Москва запустила власне виробництво за домовленістю з Тегераном. Після цього КНР фактично стала головним спонсором військово-промислового комплексу Росії.

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