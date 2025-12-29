- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1165
- Час на прочитання
- 2 хв
Китай заявив про свою роль у припиненні війни в Україні: подробиці
Пекін досі називає війну в Україні «кризою» і говорить про мир.
Китай вважає, що його участь у процесах припинення вогню і мирних переговорів щодо України конструктивна. Пекін підтримує зв’язок з усіма сторонами конфлікту — так країна четвертий рік називає війну.
Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє «Укрінформ».
«Від самого початку „української кризи“ Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включаючи Україну та Росію», — сказав Лінь.
З його слів, КНР «працює» над припиненням вогню, «сприяє переговорам про мир», а також надалі «буде відігравати конструктивну роль у цьому напрямку».
«Наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти», — зазначив речник зовнішньополітичного відомства.
Він не навів прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах в Україні. Втім, запевнив, що Пекін продовжуватиме відігравати «конструктивну роль» та буде «підтримувати будь-які зусилля, що сприяють миру».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Пекін не має реального бажання доєднатися до мирного врегулювання війни. З його слів, Китай обирає торгівлю з РФ замість мирного треку. Адже країна стала найбільшим імпортером російських енергоресурсів і є головним фінансовим «донором» російської воєнної машини.
своєю чергою, начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко каже, що Китаю вигідне продовження війни в Україні. Оскільки Пекін у такому разі отримує ослаблену й залежну Росію, а також сприяє виснаженню Європи. У довгостроковій перспективі Китай мислить значно ширше за короткострокові вигоди.