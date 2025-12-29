ТСН у соціальних мережах

Політика
1165
2 хв

Китай заявив про свою роль у припиненні війни в Україні: подробиці

Пекін досі називає війну в Україні «кризою» і говорить про мир.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © pixabay.com

Китай вважає, що його участь у процесах припинення вогню і мирних переговорів щодо України конструктивна. Пекін підтримує зв’язок з усіма сторонами конфлікту — так країна четвертий рік називає війну.

Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє «Укрінформ».

«Від самого початку „української кризи“ Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включаючи Україну та Росію», — сказав Лінь.

З його слів, КНР «працює» над припиненням вогню, «сприяє переговорам про мир», а також надалі «буде відігравати конструктивну роль у цьому напрямку».

«Наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти», — зазначив речник зовнішньополітичного відомства.

Він не навів прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах в Україні. Втім, запевнив, що Пекін продовжуватиме відігравати «конструктивну роль» та буде «підтримувати будь-які зусилля, що сприяють миру».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Пекін не має реального бажання доєднатися до мирного врегулювання війни. З його слів, Китай обирає торгівлю з РФ замість мирного треку. Адже країна стала найбільшим імпортером російських енергоресурсів і є головним фінансовим «донором» російської воєнної машини.

своєю чергою, начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко каже, що Китаю вигідне продовження війни в Україні. Оскільки Пекін у такому разі отримує ослаблену й залежну Росію, а також сприяє виснаженню Європи. У довгостроковій перспективі Китай мислить значно ширше за короткострокові вигоди.

