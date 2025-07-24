Китай захищає союз із Росією: Пекін зробив заяву про зв'язки з Москвою

Китай і Росія.

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У Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на їхні відносини з агресоркою Росією. Адже нібито їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.

Про це заявив речник китайського міністерства закордонних справ Ґо Цзякунь, повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна зазнавати їхнього впливу", - сказав Ґо.

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Зауважимо, що керівництво ЄС закликало Пекін обмежити торговельно-промислову співпрацю з Москвою на тлі війни проти України. На це китайський дипломат відповів, мовляв, варто стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу "нових подій" щодо цієї теми.

До слова, лідери Європейського союзу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта, закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна чинити тиск на Росію, аби та припинила війну в Україні.

Під час зустрічі фон дер Ляєн заявила, що ЄС і Китай "досягли переламного моменту" у своїх відносинах. Своєю чергою, Кошта критично висловився щодо ролі Пекіна у повномасштабному вторгненні РФ до України.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко наголошує на тому, що Пекін маніпулює Росією через війну в Україні. З його слів, Пекін "зацікавлений не в сильній Росії, а у слабкій, якою легко маніпулювати". Ця стратегія нагадує ту, яку сама Росія застосовувала до України, намагаючись захопити наші промислові потужності. Тепер Китай застосовує подібний сценарій стосовно Росії.

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Тим часом The Times пише про те, що в руках Сі — майбутнє війни в Україні. Адже якщо Кремль не піде на компроміс, США застосують новий пакет санкцій. Якщо Вашингтон обмежить торгівлю з країнами, які купують російську нафту, це може вплинути на Китай, Індію, Туреччину та інших партнерів Кремля.

Дата публікації 12:41, 24.07.25 Кількість переглядів 21 Найкоротша зустріч у Стамбулі! Умєров і Мединський зустрілись окремо! Що ж далі?