Китай здивував заявою про мирні переговори і несподівано звернувся до Москви: подробиці

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай закликав Київ і Москву негайно припинити бойові дії і повернутися за стіл переговорів.

Про це заявив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Радбезу, повідомляє ”РБК.Україна”.

З його слів, команда китайського лідера Сі Цзіньпіна наполягає на негайному припиненню бойових дій, а після цього повернутися до перемовин. Він додав, що пошук шляхів до мирного врегулювання має розпочатися невідкладно.

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Окрім того, Сунь Лей закликав Київ і Москву продемонструвати політичну волю. Дипломат також згадав про страждання цивільного населення, зауваживши, що «ця проблема дійсно непокоїть Пекін».

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Пекін допомагає Москві, «обходячи санкції». Зокрема, надає агресору товари подвійного призначення. З його слів, Альянс «уважно відстежує все, що відбувається» у співпраці між Китаєм і Росією, та навіть пригрозив наслідками.

Водночас КНР заперечує будь-яку допомогу Російській Федерації, а заяви НАТО називає «хибними». У китайському МЗС наполягають, що не надавали «жодної одиниці летальної зброї жодній зі сторін конфлікту».

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