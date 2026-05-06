Китай згадав про своїх громадян в українському полоні: що вимагає

Китайські полонені

У Китаї запевнили, що тримають на контролі питання своїх громадян, які воювали на боці РФ і потрапили в полон до України.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Речник відповів, що Пекін просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманітарне ставлення до китайських громадян

«Китай опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи своїх громадян триматися подалі від зон збройного конфлікту та уникати будь-якої участі в конфлікті, особливо уникати участі у військових операціях будь-якої зі сторін», — відповів Лінь Цзянь.

Він запевнив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

«Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть вирішувати кризу шляхом діалогу та переговорів», — підсумував речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Нагадаємо, що минулого року українські військові вперше взяли в полон військових з Китаю.

Після потрапляння в полон до ЗСУ військові з Китаю публічно розповіли журналістам про обставини їхньої участі у війні проти України. Чому Україна публічно показала військовополонених з Китаю, з’ясовував CNN.

