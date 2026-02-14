Китай зробив неочікувану заяву про свою роль у мирних переговорах щодо України

Ван Ї. / © Associated Press

Китай вітає те, що «двері до діалогу в Україні нарешті відчинені». Водночас Пекін закликає сторони «досягти всеохоплювальної, міцної та обов’язкової мирної угоди».

Про це заявив очільник МЗС Китаю Ван І під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки, повідомило The Guardian.

З його слів, КНР сподівається на «політичне врегулювання» війни в Україні — хоч його країна не бере безпосередньої участі.

«Китай не є безпосередньо залученою стороною. Останнє слово не за нами. Ми лише сприяємо мирним переговорам», — висловився дипломат.

Погляд Китаю, каже Ван Ї, полягає в тому, що «нам потрібно знайти політичне врегулювання». Пекін підтримує переговори та продовжує надсилати чіткий сигнал, що «хочемо побачити припинення бойових дій» якомога швидше.

Він акцентував на тому, що Європа має бути залучена до перегорів, а не перебувати осторонь цього процесу.

«Європа повинна бути не в меню, а за столом переговорів. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла в собі сміливість розмовляти з Росією. Це добре. Ми це підтримуємо.

Як повідомлялося, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай може зупинити війну одним дзвінком Путіну. З його слів, Пекін може завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення. Окрім того, Китай може припинити купувати російські нафту і газ.