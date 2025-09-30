Китай зробив нову заяву про “конструктивні зусилля" для припинення вогню в Україні

Китай. / © Associated Press

Китай продовжує заявляти про те, що, мовляв, надалі докладати зусилля для припинення вогню в Україні, а також якомога швидшого досягнення справедливої та тривалої мирної угоди.

Про це заявив посол Китаю Ма Шенкунь, повідомляє “Укрінформ”.

“Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об’єктивної і справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню”, - наголосив Ма.

З його слів, Пекін нібито готовий у співпраці з міжнародною спільнотою продовжувати докладати “конструктивні зусилля для припинення вогню”.

У цьому контексті дипломат згадав зв’язки Києва та Пекіна, наголосивши на стратегічному двосторонньому партнерстві. Ма додав, що КНР залишається найбільшим торговельним партнером України. На переконання посла, українсько-китайське партнерство ґрунтується на міцній основі і має широкі перспективи.

“Китай готовий працювати з Україною, щоб розширювати горизонти вигідної співпраці на благо народів наших двох країн”, - висловився Ма Шенкунь.

Видання наголошує, що у своїй промові очільник посольства КНР не згадав про Росію як країну-агресорку та уникнув згадки про “українську кризу” - як офіційний Пекін називає війну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що лише Китай може змусити Російську Федерацію припинити вогонь з Україною. Пекін чи не єдиний, хто вплив на Москву. Втім, відкриту питання в тому, чи захоче КНР цим впливом скористатися.

Зауважимо, експерти наголошують, що звинувачення на адресу Китаю у підтримці російської військової машини небезпідставні. Пекін не постачає зброю безпосередньо, однак активно забезпечує агресора продукцією подвійного призначення. Яскравий приклад — fpv-дрони, які стали зброєю сучасної війни.