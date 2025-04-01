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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Китай зробив нову заяву про шлях до відновлення миру

Китай вкотре закликає до мирних переговорів.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © Associated Press

Пекін вважає, що шлях до відновлення миру в Україні далекий. Разом з тим Китай підтримує мирні ініціативи між агресоркою Росією та США.

Про це заявив очільник МЗС КНР Ван Ї під час візиту до Москви, пише Reuters.

"Слід також зазначити, що причини виникнення кризи вкрай складні, сторони з цілої низки ключових питань все ще значно розходяться, шлях до відновлення миру далекий", - заявив Ван Ї. 

За його словами, Китай вкотре закликає до мирних переговорів. Крім того, дипломат наголосив, Росія і США вже досягли певних результатів. Зокрема, під час спілкування президента США Дональда Трампа і “фюрера” Володимира Путіна.

“Контактують команди Москви й Вашингтона, відбулася серйозна розмова щодо політичного врегулювання української кризи та поліпшення російсько-американських відносин, досягнуто певних результатів", - наголосив Ван Ї. 

Варто зробити конструктивний крок у сторону миру, висловився китайський політик, оскільки "лежачи миру не здобудеш, потрібно трудитися і працею його домогтися".

Як повідомлялося, експерти ISW проаналізували, чи погодять повне припинення вогню у найближчі три тижні. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що для диктатора Володимир Путіна існує "психологічний дедлайн".

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