Політика
1106
1 хв

Китай зробив нову заяву про умови для врегулювання війни в Україні

Пекін заявляє, що виступає проти будь-яких односторонніх санкцій.

Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © pixabay.com

Тиск на агресорку Російську Федерацію, зокрема використання заморожених активів для України, не сприятиме врегулюванню російсько-української війни.

Про це на заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє “Укрінформ”.

З його слів, КНР «послідовно» виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не схвалені Радою безпеки ООН. Мовляв, ці «односторонні дії» лише ускладнюють ситуацію.

Натомість, вважають у Пекіні усім залученим у конфлікт (так вже майже чотири роки в Китаї називають війну) країнам варто зосередити зусилля на створенні умов для політичного врегулювання шляхом переговорів.

«Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки», — наголосив речник китайського МЗС.

Нагадаємо, днями речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що начебто КНР взаємодіє як з Росією, так і з Україною для якнайшвидшого закінчення війни. Зокрема, Пекін, каже вона, відігравав конструктивну роль «для пошуку політичного вирішення конфлікту».

Тим часом у Європі чекають на суттєві кроки від Китаю. Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро наголосив: ЄС розраховує на країну для досягнення перемир’я між Україною та Росією. Політик переконаний, що Пекін зможе стати посередником у процесі стабілізації ситуації та сприятиме дипломатичним зусиллям щодо припинення війни в Україні.

