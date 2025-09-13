ТСН у соціальних мережах

Політика
Китай зробив скандальну заяву про наліт дронів на Польщу

Пекін закликав усі сторони “не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн”.

Китай.

Китай. / © Associated Press

Китай вважає вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі «результатом поширення кризи в Україні».

Про це заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан, повідомляє “Укрінформ”.

“Інцидент з дронами є результатом поширення кризи в Україні”, - наголосив китайський дипломат.

Традиційно Пекін закликав всі сторони “вирішувати суперечки шляхом діалогу та консультацій, уникати непорозумінь та неправильних оцінок, а також запобігати будь-якому можливому розширенню чи ескалації в поточному контексті”.

Ген Шуан заявив, мовляв, нещодавно всі спостерігали “певний позитивний імпульс діалогу та переговорів”. Втім, він не уточнив, про що саме йдеться. Натомість зараз, каже китайський політик, “будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію, а будь-яке військове зіткнення - більшу нестабільність.

“Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме: не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту та не допускати розпалення конфлікту з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації”, - висловився представник КНР при ООН.

Нагадаємо, раніше в МЗС Китаю також прокоментували наліт російських дронів на Польщу. Речник Лінь Цзянь заявив, мовляв, “розбіжності” між Москвою і Варшавою після цього інциденту може бути врегульована шляхом переговорів. Адже Пекін виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів, додав він. Зауважимо, про Україну у попередні заяві згадок не було.

