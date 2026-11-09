Китай зробив заяву перед переговорами в Абу-Дабі: чого Пекін очікує від України та Росії

Китай / © Associated Press

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Китай підтримав дипломатичні зусилля щодо завершення війни Росії проти України та закликав міжнародну спільноту сприяти майбутнім переговорам в Абу-Дабі. У Пекіні вважають, що зараз настав критично важливий момент для політичного врегулювання.

Про це заявив заступник постійного представника КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада, повідомляє РБК-Україна.

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Китайський дипломат привітав продовження мирних переговорів, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі, та закликав сторони скористатися цією можливістю.

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«Китай підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони підуть назустріч одна одній, збережуть цю позитивну динаміку та сприятимуть якнайшвидшому політичному вирішенню кризи», — заявив Сунь Лей.

Які умови для миру назвали в Китаї

Представник КНР наголосив на трьох ключових моментах, які, на думку Пекіна, необхідні для завершення війни.

Насамперед він закликав до деескалації та захисту цивільного населення. Дипломат привітав черговий обмін полоненими між Україною та Росією, а також гуманітарну місію в Олешках.

«Ми закликаємо сторони ставити людські життя на перше місце, зберігати спокій і стриманість, а також ефективно захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру, приділяючи особливу увагу вразливим групам, зокрема жінкам і дітям», — зазначив він.

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Другим важливим кроком Сунь Лей назвав готовність сторін до компромісів. За його словами, необхідно підтримувати постійний діалог, демонструвати політичну волю та поступово досягати домовленостей заради укладення всеосяжної, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди.

Водночас дипломат закликав міжнародну спільноту створювати сприятливі умови для переговорного процесу.

Третім пунктом представник Китаю назвав необхідність «усунути першопричини кризи» для досягнення тривалого миру, наголосивши, що у війнах не буває переможців.

Чи готовий Китай долучитися до мирного процесу

Сунь Лей запевнив, що позиція Пекіна залишається незмінною. Китай продовжує контактувати як з Україною, так і з Росією, а також використовує дипломатичні канали для сприяння переговорам.

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«Ми підтримуємо тісні контакти з усіма залученими сторонами, зокрема з Росією та Україною, а також активно займаємося човниковою дипломатією», — сказав представник КНР.

За його словами, Китай готовий і надалі співпрацювати з міжнародною спільнотою заради якнайшвидшого припинення вогню, завершення бойових дій та забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

Переговори в Абу-Дабі: що відомо про майбутню зустріч

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановані тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони мають обговорити гарантії безпеки, припинення вогню та можливі шляхи завершення війни.

За даними Reuters, головною темою зустрічі стануть гарантії безпеки для України, зокрема можливість створення механізму захисту за принципом, аналогічним статті 5 НАТО.

Американський посадовець також заявив, що Україна та Росія непублічно демонструють певну гнучкість у територіальному питанні, хоча офіційні позиції сторін залишаються незмінними. Київ наполягає на відновленні територіальної цілісності, тоді як Москва вимагає повного контролю над Донбасом. За словами співрозмовника агентства, територіальні домовленості можуть обговорювати вже наприкінці переговорного процесу — після узгодження майбутньої системи безпеки.

Американську делегацію очолять спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після зустрічі в Абу-Дабі вони можуть вирушити до Росії для переговорів із Володимиром Путіним. У Вашингтоні висловлюють обережний оптимізм щодо можливості досягнення домовленостей.

Попередній раунд тристоронніх переговорів відбувся в Абу-Дабі 4–5 лютого 2026 року. Тоді головним результатом став обмін 314 полоненими.

Трамп, Сі Цзіньпін і Путін можуть зустрітися в Китаї

Нагадаємо, у Китаї обговорюють можливість тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Як повідомляє The Hindu, вона може відбутися вже цього місяця на саміті АТЕС у Шеньчжені, однак остаточних домовленостей поки немає.

Трамп зацікавлений в обговоренні контролю над ядерними озброєннями, тоді як Путін, за даними видання, прагне порушити питання війни в Україні без участі Києва. Експерти вважають, що найбільшу дипломатичну вигоду від такої зустрічі може отримати саме російський лідер.

Водночас аналітики сумніваються у практичних результатах переговорів. Через розбіжності між країнами зустріч може обмежитися спільною фотосесією. Експертка Центру Стімсона Сунь Юнь застерегла, що саміт не повинен створювати враження, ніби три держави вирішують долю світу між собою.

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