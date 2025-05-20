Китай зробив заяву про мирну угоду для України: деталі переговорів з ЄС

Очільник МЗС Китаю Ван Ї / © Associated Press

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Очільник МЗС Китаю Ван Ї провів телефонні перемовини зі своїми німецьким і польським колегами — Йоганном Вадефулєм та Радославом Сікорським. Під час розмов він запевнив, що Пекін продовжує сприяти переговорам задля врегулювання «української кризи» та підтримує укладання справедливої мирної угоди.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Згідно з офіційною інформацією, під час розмов сторони обмінялися думками щодо ситуації, яку в Китаї визначають як «українську кризу» (термін, яким Пекін уникає прямо називати війну Росії проти України).

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«Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх миротворчих зусиль, включно зі створенням групи „Друзі миру“ з країнами Глобального Півдня», — наголосив Ван Ї у розмові з європейськими дипломатами.

За його словами, нещодавно між Україною та Росією відновилися прямі контакти, і хоча позиції сторін залишаються різними, це, на думку Пекіна, є початком шляху до мирного врегулювання.

«Китай очікує, що всі сторони й надалі демонструватимуть готовність вирішити „кризу“ політичним шляхом і зрештою досягти справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди шляхом діалогу«, — додав китайський міністр.

У відповідь, як повідомляє китайське МЗС, Вадефуль і Сікорський висловили сподівання, що КНР використає свій міжнародний вплив, щоб сприяти припиненню бойових дій та якнайшвидшому завершенню «української кризи». Вони також закликали Пекін до активної участі у встановленні стійкого миру в Європі.

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Нагадаємо, 9 травня ід час свого візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше закликав президента Росії Володимира Путіна до «справедливої» мирної угоди з Україною. Водночас Сі не уточнив, що має передбачати така угода.

Своєю чергою Ван Ї, коментуючи візит китайського лідера до Росії, сказав, що Путін заявив про готовність до мирних переговорів щодо війни в Україні без попередніх умов.

Зауважимо, що 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією, однак суттєвого прогресу не було. В українському МЗС заявили, що Москва вимагала «неприпустимі речі».