Китай зробив заяву про "поточний імпульс" для врегулювання війни в Україні

Прапор Китаю. / © Associated Press

Китай тримає «послідовну позицію» в українському питанні та буде продовжувати відігравати «конструктивну роль».

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем, повідомляє “Укрінформ”.

У китайському МЗС наголосили, що дипломати двох країн також обмінялися думками щодо «української кризи» (так Китай офіційно називає війну - Ред.). Зокрема, Вадефуль висловив сподівання, що “Китай використає свій вплив для сприяння якнайшвидшому завершенню кризи»

Своєю чергою, дипломат КНР зауважив, що Пекін підтримує всі зусилля, які сприяють миру.

«Міністр заявив, що всі сторони конфлікту повинні цінувати поточний імпульс для політичного врегулювання кризи, йти назустріч одна одній і зрештою досягти справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди шляхом діалогу та переговорів», - наголосили в МЗС Китаю.

Зауважимо, у зовнішньополітичному відомстві КНР, коментуючи нинішню «конструктивну роль» своєї країни у припиненні війни, вважають головним завданням країни політичні заклики до деескалації та політичного врегулювання.

Нагадаємо, кілька днів тому китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив, мовляв, КНР підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні. З його слів, мирна угода має бути «прийнятною для всіх сторін». Пекін, вкотре наголосив Сі, готовий надалі відігравати «конструктивну роль» у політичному врегулюванні війни.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що КНР невигідне закінчення війни в Україні. Адже Пекін не зацікавлений у слабкій чи переможеній РФ, що призводить до продовження конфлікту.