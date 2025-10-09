Китай зробив заяву про "єдині способи" врегулювання конфліктів

Китай. / © Associated Press

Китай закликає не перетворювати культурні та інституційні відмінності між державами на перешкоду для діалогу. Натомість КНР вважає взаємну повагу правильним шляхом, аби врегулювати конфлікти та розбіжності одна з одною.

Про це заяви китайський міністр закордонних справ Ван Ї під час переговорів зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні у Римі, повідомляє “Укрінформ”.

“Взаємна повага – це правильний шлях для країн порозумітися одна з одною. Ті, хто поділяє спільні ідеали та цінності, є друзями, і ті, хто шукає спільної мови, зберігаючи при цьому відмінності, також можуть бути друзями”, - висловився Ван.

Китайський дипломат наголосив, мовляв, головним є “взаєморозуміння й підтримка країнами основних інтересів і законних занепокоєнь одна одної”. За словами Ван Ї, “участь у діалозі та консультаціях – єдині способи врегулювання конфліктів та розбіжностей”.

“Китай послідовно виступає за те, щоб країни, незалежно від розміру чи сили, були рівноправними членами міжнародної спільноти... Світ не повинен повертатися до законів джунглів”, - заявив очільник МЗС КНР.

Нагадаємо, в українській розвідці заявили, що Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні. Зокрема, по об’єктах іноземних інвесторів.

Військовий аналітик Іван Ступак каже, що Російська Федерація активно закуповує супутникові знімки території України у китайських компаній, попри наявність власного супутникового угруповання. Нині обсяг цих замовлень у цих фірм може сягати 30 мільйонів доларів. Аналітик підкреслив, що для китайських фірм — це виключно комерційне питання.

