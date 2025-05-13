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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Китай звертався до України з проханням: Зеленський розповів деталі

Зеленський заявив, що Китай підтримує українську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню і розповів про одне прохання Пекіна.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Китай та інші країни просили Україну не вчиняти атак на Росію з 8 по 10 травня, оскільки Москву відвідуватимуть низка лідерів іноземних держав

Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 травня, під час зустрічі зі ЗМІ.

За його словами, Київ отримав сигнал від китайської сторони, що Пекін підтримує 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна.

«Також від Китаю та інших держав були сигнали, що було б справедливо іти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати — з 8 до 10 травня — була безпека в регіоні, де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє: ніяких ударів на 9 травня по параду в РФ не було.

«Ніяких ударів, незважаючи на пропаганду „русских“, на 9 травня по параду їхньому не було», — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський дав остаточну відповідь, чи полетить до Туреччини на переговори.

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