Китай звертався до України з проханням: Зеленський розповів деталі

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Китай та інші країни просили Україну не вчиняти атак на Росію з 8 по 10 травня, оскільки Москву відвідуватимуть низка лідерів іноземних держав

Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 травня, під час зустрічі зі ЗМІ.

За його словами, Київ отримав сигнал від китайської сторони, що Пекін підтримує 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна.

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«Також від Китаю та інших держав були сигнали, що було б справедливо іти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати — з 8 до 10 травня — була безпека в регіоні, де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє: ніяких ударів на 9 травня по параду в РФ не було.

«Ніяких ударів, незважаючи на пропаганду „русских“, на 9 травня по параду їхньому не було», — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський дав остаточну відповідь, чи полетить до Туреччини на переговори.

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