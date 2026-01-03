Китай звинуватив США у “гегемонії”: в Пекіні жорстко відреагували на захоплення Мадуро

Китац вимагає від США припинити силове втручання у внутрішні справи інших країн / © Associated Press

Реклама

Військова операція США з повалення режиму у Венесуелі та вивезення Ніколаса Мадуро викликала бурхливу реакцію на міжнародній арені. Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

Про це йдеться в офіційній заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій у мережі X.

«Глибокий шок» і засудження

Китайська дипломатія, яка зазвичай обирає стримані формулювання, цього разу не добирала слів. У Пекіні заявили, що «глибоко шоковані» новинами про силову акцію проти суверенної держави та її керівника.

Реклама

«Китай глибоко шокований і рішуче засуджує кричуще застосування сили Сполученими Штатами проти суверенної держави та дії проти її президента», — наголошується в повідомленні.

Звинувачення в гегемонії

МЗС КНР кваліфікувало дії американських спецпризначенців як прояв імперської політики, що йде врозріз із сучасними нормами співіснування країн.

«Такі акти гегемонії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели», — підкреслив речник китайського зовнішньополітичного відомства.

Термін «гегемонія» у лексиконі китайських дипломатів є одним із найжорсткіших звинувачень, яке зазвичай використовується для опису агресивної зовнішньої політики, що ігнорує інтереси інших гравців.

Реклама

Загроза регіональній безпеці

Окремим пунктом у заяві виділено наслідки цієї операції для геополітичної стабільності. Пекін попереджає, що силове усунення лідера Венесуели може спровокувати ланцюгову реакцію хаосу.

За словами китайських дипломатів, такі дії «загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні».

Китай, який має значні економічні інтереси в регіоні, висловив «тверду опозицію» подібним методам вирішення політичних криз.

Вимоги до Вашингтона

Заява завершується прямим закликом до американської влади переглянути свою зовнішньополітичну стратегію.

Реклама

«Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн», — резюмували в МЗС КНР.

Експерти зазначають, що така гостра реакція Китаю продиктована не лише партнерськими відносинами з режимом Мадуро, але й принциповою позицією Пекіна щодо невтручання у внутрішні справи держав, яку вони екстраполюють і на власні чутливі питання, зокрема проблему Тайваню.

Нагадаємо, експерт пояснив, чим для Росії обернеться повалення Мадуро. Андрій Риженко вважає спецоперацію США у Венесуелі «політичним ляпасом Путіну» та прогнозує падіння світових цін на нафту, що суттєво обмежить можливості РФ фінансувати війну проти України.