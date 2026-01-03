- Дата публікації
Китай звинуватив США у “гегемонії”: в Пекіні жорстко відреагували на захоплення Мадуро
Міністерство закордонних справ Китаю назвало дії американців у Венесуелі «кричущим порушенням міжнародного права» та «актом гегемонії», що ставить під загрозу стабільність у всьому Латиноамериканському регіоні.
Військова операція США з повалення режиму у Венесуелі та вивезення Ніколаса Мадуро викликала бурхливу реакцію на міжнародній арені. Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.
Про це йдеться в офіційній заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій у мережі X.
«Глибокий шок» і засудження
Китайська дипломатія, яка зазвичай обирає стримані формулювання, цього разу не добирала слів. У Пекіні заявили, що «глибоко шоковані» новинами про силову акцію проти суверенної держави та її керівника.
«Китай глибоко шокований і рішуче засуджує кричуще застосування сили Сполученими Штатами проти суверенної держави та дії проти її президента», — наголошується в повідомленні.
Звинувачення в гегемонії
МЗС КНР кваліфікувало дії американських спецпризначенців як прояв імперської політики, що йде врозріз із сучасними нормами співіснування країн.
«Такі акти гегемонії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели», — підкреслив речник китайського зовнішньополітичного відомства.
Термін «гегемонія» у лексиконі китайських дипломатів є одним із найжорсткіших звинувачень, яке зазвичай використовується для опису агресивної зовнішньої політики, що ігнорує інтереси інших гравців.
Загроза регіональній безпеці
Окремим пунктом у заяві виділено наслідки цієї операції для геополітичної стабільності. Пекін попереджає, що силове усунення лідера Венесуели може спровокувати ланцюгову реакцію хаосу.
За словами китайських дипломатів, такі дії «загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні».
Китай, який має значні економічні інтереси в регіоні, висловив «тверду опозицію» подібним методам вирішення політичних криз.
Вимоги до Вашингтона
Заява завершується прямим закликом до американської влади переглянути свою зовнішньополітичну стратегію.
«Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн», — резюмували в МЗС КНР.
Експерти зазначають, що така гостра реакція Китаю продиктована не лише партнерськими відносинами з режимом Мадуро, але й принциповою позицією Пекіна щодо невтручання у внутрішні справи держав, яку вони екстраполюють і на власні чутливі питання, зокрема проблему Тайваню.
Нагадаємо, експерт пояснив, чим для Росії обернеться повалення Мадуро. Андрій Риженко вважає спецоперацію США у Венесуелі «політичним ляпасом Путіну» та прогнозує падіння світових цін на нафту, що суттєво обмежить можливості РФ фінансувати війну проти України.