В Китаї бояться поразки Росії у війні проти України: в ISW пояснили причину

Китай / © pixabay.com

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Пекін не зацікавлений у поразці Росії у війні проти України, попри заявлений нейтралітет. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з головою європейської дипломатії Каєю Каллас у Брюсселі 2 липня.

Про це повідомили аналітики ISW.

«Це суперечить публічним заявам КНР про нейтралітет у цій війні», — зазначили в ISW.

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Згідно з інформацією, Ван Ї пояснив, що поразка Москви відкрила б США шлях до активнішої протидії КНР. Водночас він заперечив, що Китай надає Росії військову чи фінансову допомогу, натякнувши, що якби це було правдою — РФ вже перемогла б. Аналітики зазначають, що ці слова не увійшли до офіційних звітів ЄС і Китаю.

У МЗС КНР не підтвердили й не спростували ці заяви. Речниця Мао Нін лише повторила, що Пекін «не є стороною в українському конфлікті» й виступає за дипломатію.

«Заяви Ван Ї роз’яснюють, що Пекін і Москва розглядають своє майбутнє як взаємопов’язане. Це свідчить про неспроможність політики, що базується на відокремленні Росії від КНР з метою концентрації уваги на Індо-Тихоокеанському регіоні», — додали в ISW.

Нагадаємо, минулого тижня газета Гонконгу South China Morning Post (SCMP) опублікувала розлогу статтю про те, чому Китай не може дозволити собі, щоб Росія програла в Україні.

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Також ми писали, що ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Китай не став союзником Росії, але й не зацікавлений у її поразці.