Китай різко звернувся до ЄС через Росію: що обурило Пекін

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай вважає, що санкції Євросоюзу проти їхніх громадян і компаній, запроваджені через підтримку війни РФ в Україні, незаконними. Брюссель закликають утриматися від обмежень.

Про це заявив речник китайського КНР Лінь Цзянь під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

Він наголосив, що Пекін «рішуче виступає проти односторонніх санкцій». Мовляв, ці обмеження «не мають розумних підстав».

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Також Лінь Цзянь заявив, що КНР не одноразово висловлював партнерам з Європи невдоволення запровадженими обмеженнями проти китайських громадян і компаній. Дипломат обурено закликав відмовитись від санкційних практик.

«Ми неодноразово висловлювали європейській стороні серйозні застереження і закликаємо Євросоюз утриматися від нових обмежень, а також виправити помилкові дії та відкликати незаконні односторонні санкції», — наголосив представник МЗС Китаю.

Зауважимо, 10 червня Єврокомісія запропонувала 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, пакет обмежень спрямований на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше — риболовлю. ЄС пропонує заборонити в’їзд колишніх російських комбатантівна території країн-членів.

Європа розширює заборону на транзакції ще на 31 російський банк та на 20 банків, криптофірм або платформ.

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Нагадаємо, кілька днів тому Politico з посиланням на документи, які отримало видання, повідомило, що ЄС готує санкції проти чотирьох китайських компаній. Їх підозрюють у підтримці війни Росії проти України. За даними європейських чиновників, йдеться про фірми, що допомагають «тіньовому флоту» країни-агресорки, постачають хімікати для окупантів, та компоненти для виробництва БпЛА.

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