Китайська делегація прибула до Кремля з незвичайними сувенірами: що подарували Путіну

Китайська делегація подарувала Путіну грамофон. / © Фото з відкритих джерел

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Під час офіційного візиту до Москви делегація, що супроводжує лідера Китаю Сі Цзіньпіна, привезла до Кремля низку сувенірів, серед яких – грамофон і декоративний консольний стіл із різьбленням у традиційному китайському стилі.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Окрім грамофона, представники КНР доставили також інші подарунки, ретельно запаковані в ящики. Їхній вміст офіційно не розкривається.

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Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі.