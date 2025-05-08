- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2563
- Час на прочитання
- 1 хв
Китайська делегація прибула до Кремля з незвичайними сувенірами: що подарували Путіну
Під час візиту до Москви делегація КНР передала Кремлю подарунки - грамофон, різьблений стіл і сувеніри в китайському стилі.
Під час офіційного візиту до Москви делегація, що супроводжує лідера Китаю Сі Цзіньпіна, привезла до Кремля низку сувенірів, серед яких – грамофон і декоративний консольний стіл із різьбленням у традиційному китайському стилі.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Окрім грамофона, представники КНР доставили також інші подарунки, ретельно запаковані в ящики. Їхній вміст офіційно не розкривається.
Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі.