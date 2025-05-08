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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Китайська делегація прибула до Кремля з незвичайними сувенірами: що подарували Путіну

Під час візиту до Москви делегація КНР передала Кремлю подарунки - грамофон, різьблений стіл і сувеніри в китайському стилі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Китайська делегація подарувала Путіну грамофон

Китайська делегація подарувала Путіну грамофон. / © Фото з відкритих джерел

Під час офіційного візиту до Москви делегація, що супроводжує лідера Китаю Сі Цзіньпіна, привезла до Кремля низку сувенірів, серед яких – грамофон і декоративний консольний стіл із різьбленням у традиційному китайському стилі.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Окрім грамофона, представники КНР доставили також інші подарунки, ретельно запаковані в ящики. Їхній вміст офіційно не розкривається.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі.

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