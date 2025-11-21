Київ готує позицію: Sky News назвало можливу дату розмови Зеленського та Трампа щодо мирного плану

Прапори України та США / Ілюстративне зображення

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову вже наступного тижня. Ключовою темою обговорення стане мирний план, який Вашингтон нещодавно надіслав Києву. Водночас, за даними європейських джерел, цей план вже зустрів рішучий опір та критику з боку низки ключових країн Європи.

Про це пише Sky News.

Дипломатичні консультації перед розмовою

Про майбутню телефонну розмову між Зеленським і Трампом стало відомо після того, як український лідер заявив про намір обговорити мирний план зі своїм американським колегою.

Проте, перш ніж провести розмову з Трампом, Зеленський проведе консультації з європейськими лідерами. Зокрема, йдеться про лідерів Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Ці консультації є необхідними для того, щоб узгодити спільну позицію перед обговоренням пропозицій США, які викликали неоднозначну реакцію в Європі.

Жорстка критика плану Трампа в Європі

За інформацією джерел видання, пропозиція щодо мирного плану США «майже напевно зустріне опір з боку Європи». Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі цей план вже був підданий рішучій критиці.

«Особливо нищівні заперечення надійшли від Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини,» — зазначає видання.

Європейські політики, ймовірно, покладають надії на ключових американських дипломатів, таких як Марко Рубіо, щоб схилити ситуацію на свою користь. Це вказує на те, що ЄС прагне вплинути на деталі плану до його фіналізації.

Нагадаємо, прем’єр Польщі висловився про мирний план для України. Туск вважає, що самі українці повинні вирішувати долю своєї країни так само, як усі рішення щодо Польщі ухвалюватимуть поляки.