Київ і Вашингтон обговорили купівлю українських дронів: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська делегація РНБО та Міноборони здійснили візит до США для переговорів щодо ініціативи «Drone Deal». Основна мета — узгодження деталей угоди про закупівлю українських дронів та створення спільного виробництва. Процес триває.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами.

«Наша позиція: використання далекобійної зброї США — це інтерес двох сторін. У комбінованих операціях України деякий відсоток займають далекобійні ракети, а більшість займає українське виробництво дронів і українське виробництво ракет. Тому це і є комбінована операція, щоб досягти позитивного результату щодо військових цілей. У нас немає поки що таких технологій, як „Томагавки“ або аналогічні ракети, які летять на 1000 км, вони є у американців. Тому я й сказав, що ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони. Тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати. Тобто ми готові. І ми завжди казали, що є ці два аспекти: Mega Deal — щодо закупки американської зброї, і Drone Deal — щодо закупки українських дронів», — сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що досяг домовленостей із Дональдом Трампом про закупівлю українських безпілотників після запуску експорту. Це стане підтримкою для розвитку внутрішнього виробництва.