Київ хоче миру — Мерц заявив про готовність до технічних перемовин із Росією

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. / © Associated Press

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Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ уже кілька тижнів готовий до негайного та безумовного припинення вогню.

Про це Мерц сказав на пресконференції.

“Сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню”, – зазначив Мерц.

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За його словами, українська сторона “чітко дала зрозуміти: ніхто не прагне миру більше, ніж Україна”.

Він наголосив, що Україна не лише готова до припинення вогню, а й до наступного етапу — технічних переговорів із Росією, незалежно від місця їх проведення. “Чи то у Ватикані, в Женеві, чи, можливо, в якомусь іншому місці — неважливо”, — сказав Мерц.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність до участі в тристоронній зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. З його слів, йдеться не про розтягнуті в часі перемовини, а про одночасні переговори в одному просторі.

Тим часом міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров назвав вимоги РФ, що "мають бути задоволені". Політик повторив наративи Кремля щодо без'ядерного та нейтрального статусу України.

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