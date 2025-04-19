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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Київ не погоджувався на мир будь-якою ціною: Міноборони прокоментувало заяви ЗМІ

Україна готова по пермир’я, проте РФ щоденно обстрілює українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Україна не погодилася на мирний план без гарантій

Україна не погодилася на мирний план без гарантій

У Міністерстві оборони України спростували інформацію, поширену виданням New York Post, про те, що Київ нібито «майже повністю» підтримав мирний план, який представив держсекретар США Марко Рубіо на переговорах у Парижі.

Про це повідомляє видання Sky News.

«Ми не приймаємо політичних рішень і тому не можемо робити жодних відсоткових оцінок», — заявили у заяві Міноборони для видання.

У міністерстві наголосили, що Україна має принципові позиції у переговорах щодо завершення війни.

«Ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня. Водночас Росія цю пропозицію не підтримала і продовжує щоденні обстріли наших міст та інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві підкреслили, що за нинішніх умов некоректно вимірювати «прогрес» у відсотках, адже російська сторона ігнорує ключові пропозиції.

«Наше головне питання — як забезпечити надійну реалізацію режиму припинення вогню та його моніторинг. Ми ведемо конструктивний діалог із американськими партнерами та залишаємося повністю відданими досягненню миру», — резюмували в МО України.

Нагадаємо, США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які включають перелік умов для припинення бойових дій та можливе пом’якшення санкцій проти Москви у разі тривалого перемир’я.

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