- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ не погоджувався на мир будь-якою ціною: Міноборони прокоментувало заяви ЗМІ
Україна готова по пермир’я, проте РФ щоденно обстрілює українські міста.
У Міністерстві оборони України спростували інформацію, поширену виданням New York Post, про те, що Київ нібито «майже повністю» підтримав мирний план, який представив держсекретар США Марко Рубіо на переговорах у Парижі.
Про це повідомляє видання Sky News.
«Ми не приймаємо політичних рішень і тому не можемо робити жодних відсоткових оцінок», — заявили у заяві Міноборони для видання.
У міністерстві наголосили, що Україна має принципові позиції у переговорах щодо завершення війни.
«Ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня. Водночас Росія цю пропозицію не підтримала і продовжує щоденні обстріли наших міст та інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Також у міністерстві підкреслили, що за нинішніх умов некоректно вимірювати «прогрес» у відсотках, адже російська сторона ігнорує ключові пропозиції.
«Наше головне питання — як забезпечити надійну реалізацію режиму припинення вогню та його моніторинг. Ми ведемо конструктивний діалог із американськими партнерами та залишаємося повністю відданими досягненню миру», — резюмували в МО України.
Нагадаємо, США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які включають перелік умов для припинення бойових дій та можливе пом’якшення санкцій проти Москви у разі тривалого перемир’я.