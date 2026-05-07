Київ очікує нового наступу РФ уже влітку: Зеленський звернувся до союзників НАТО за допомогою - Bloomberg

Президент Володимир Зеленський під час зустрічей із європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Єревані заявив, що Україна очікує нового російського наступу вже цього літа.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агенції, український президент зазначив, що російські війська досі не змогли досягти значних успіхів і зазнають значних втрат.

Під час зустрічі Зеленський закликав західних союзників пришвидшити постачання систем ППО та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним критичним етапом у боротьбі Києва проти російського вторгнення.

«Київ уже понад три роки закликає союзників посилити українську ППО, однак нині це питання стало ще нагальнішим через постійні російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі», — зазначають журналісти.

У перші роки війни основні зміни на фронті відбувалися переважно поза зимовим періодом. Однак розвиток безпілотних технологій суттєво ускладнив наступальні операції та сприяв затяжному застою на фронті. Тому зимові атаки на міські центри, транспортну та енергетичну інфраструктуру стали важливою складовою бойових дій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має успіхів на фронті 2026 року. Попри це, ворог готує новий наступ і активізує інформаційну війну.

Ща даними аналітиків, Російські окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такого не траплялося від серпня 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області.

