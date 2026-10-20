Київ за чотири години: Трамп «переписав» історію початку російського вторгнення

Кадри оборони Київщини, які спростовують слова Трампа

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Президент США Дональд Трамп знову здивував своїми військовими «експертними» оцінками війни в Україні. За його версією, російська армія нібито могла захопити Київ і завершити війну всього за чотири години, якби її танки не звернули з бетонної дороги на сільськогосподарські угіддя. У результаті, мовляв, російська техніка загрузла в багнюці через помилку якогось генерала.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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Трамп знову відзначився глибокими «знаннями» військової стратегії та географії України. У своєму черговому виступі він видав власну фантастичну версію подій лютого 2022 року: виявляється, Росія не захопила Київ за 4 години лише тому, що якийсь «нерозумний російський генерал» вирішив звернути з прямої бетонної траси в українські поля.

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«Росіяни мали тисячу танків, які рухалися бетонною трасою. Вони б вже за чотири години опинилися в Україні, рухаючись з максимальною швидкістю танків, а це, за точними даними, 48 миль на годину (близько 77 км/год — ред.). Ніщо б їх не зупинило. Війна б закінчилася за один день», — самовпевнено заявив Трамп.

Однак, за версією Трампа, один із російських генералів припустився фатальної помилки: наказав танкам звернути на сільськогосподарські угіддя, а потім рухатися в напрямку української столиці. Через це бронетехніка загрузла в багнюці. Трамп навіть засумнівався, чи живий нині цей військовий, назвавши його дуже нерозумним генералом.

«І цей дуже нерозумний генерал — я не знаю, хто це.Я сумніваюся, що він ще живий. Він вирішив повернути праворуч на сільськогосподарські угіддя, а потім повернути ліворуч і рухатися до Києва, замість того, щоб залишатися на трасі — на цій чудовій бетонній трасі, де вони б чудово просувалися. Це зайняло б три з половиною, або чотири години, і вся війна б закінчилася. В результаті він застряг у багнюці», — шокував американський президент своїми «знаннями» про події війни в Україні.

Звісно, реальність зовсім інша — і відео перших днів повномасштабного вторгнення і битви за Київ, ясна річ, спростовують слова Трампа.

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Велика колона російської техніки на північ від Києва, розбита до речі, саме на шосе, стала одним із символів провалу початкового російського наступу.

Схоже, для президента США виснажлива оборона Києва, мужність тисяч українських воїнів та грамотна робота командування невідома.

Нагадаємо, також Трамп заявив, що Володимир Зеленський повинен прагнути завершити цю війну, «і якщо він цього не робитиме, це буде дуже погано».

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