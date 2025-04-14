Politico: Київ закликав європейських лідерів приїхати 9 травня, щоб протиставити візит параду Путіна

Парад у Москві 9 травня 2024 року / © Getty Images

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Український уряд запросив провідних чиновників Європейського Союзу до Києва на 9 травня — того ж дня, коли в Москві заплановано щорічний військовий парад за участі Володимира Путіна. Україна прагне таким чином протиставити демонстрацію європейської солідарності пропагандистському заходу Кремля.

Про це пише Politico.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав це запрошення під час зустрічі з головами МЗС країн ЄС у Люксембурзі. Він закликав лідерів об’єднатися і публічно підтримати Київ на тлі “найбільшої агресії на європейському континенті від часів Другої світової війни”.

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9 травня в Росії святкується як День перемоги, який Кремль традиційно супроводжує парадом військової сили на Красній площі. Цього року парад має відбутися на тлі активних спроб президента США Дональда Трампа добитися припинення вогню між Україною та Росією.

За словами Сибіги, окрім дипломатичного жесту, Київ також прагне прийняти лідерів коаліції країн, готових обговорювати гарантії безпеки для України в рамках майбутньої домовленості про припинення вогню з Росією. США до цієї коаліції не входять.

Де саме відбудеться зустріч 9 травня, наразі не розголошується. Водночас за інформацією двох європейських дипломатів, ведуться переговори щодо візиту до Києва низки європейських лідерів, зокрема Фрідріха Мерца, ймовірного наступного канцлера Німеччини.

Натомість Кремль, як повідомляють російські ЗМІ, запросив на парад у Москві представників Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії. США і більшість країн Євросоюзу до списку гостей не потрапили.

Нагадаємо, що під час аналогічного заходу в Москві 2005 року були присутні тодішній президент США Джордж Буш-молодший і президент Франції Жак Ширак. Однак останніми роками західні лідери демонстративно ігнорують ці події.

Паралельно російська агресія в Україні триває. Зокрема, удар балістичною ракетою по центру Сум, завданий у Вербну неділю, забрав життя 34 людей і поранив понад 170. Атака викликала різке засудження з боку міжнародної спільноти, зокрема державного секретаря США Марко Рубіо.

Президент Дональд Трамп, який активно просуває мирну ініціативу, назвав обстріл “жахливим”, але утримався від прямої критики Москви.

Раніше ми писали, що для російського диктатора Володимира Путіна дуже важливо до параду перемоги 9 травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорстокі бої.