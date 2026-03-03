Київський Безпековий Форум закликав G7 та ЄС до підтримки української енергосистеми

Реклама

Про це йдеться в повідомленні Київського Безпекового Форуму.

«2026 рік – вирішальний етап у війні росії проти України. Майбутня зима стане випробуванням не тільки для України, але й для колективної спроможності демократичних країн захистити цивільне населення від використання енергетики як інструмента війни. Підготовка до зими 2026–2027 років має розпочатися негайно», – підкреслили у зверненні.

Підписантами документу стали: голова КБФ, премʼєр-міністр України у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк; генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко; член ради безпеки КБФ, ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус; заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв та інші.

Підписанти фіксують масштаб енергетичної кризи, спричиненої масованими атаками росії по енергетичній інфраструктурі: близько 40% українців мають дуже погане опалення або взагалі його не мають, 74% – стикаються з дуже нестабільним електропостачанням або взагалі не мають електроенергії.

Учасники КБФ пропонують створити «Енергетичний Рамштайн» – координаційний механізм із міжнародною робочою групою, що синхронізуватиме закупівлі обладнання, фінансування, захист інфраструктури та терміни реалізації.

Цей механізм має бути зосередженими на негайному придбанні та прискореній доставці обладнання, швидкому фінансуванні, посиленні захисту енергетичних обʼєктів та прискоренні впровадження децентралізованої енергетики.

«Якщо рішення не будуть прийняті вчасно, наслідки будуть невідворотними. Через тривалі 10–24-місячні цикли виробництва та встановлення критично важливе обладнання не буде готове до експлуатації до зими, що залишить мільйони цивільних осіб без електроенергії та опалення протягом тривалого часу», - наголосили в зверненні.