Ламбрехт заявила, що Німеччина має бути готовою до можливого нападу

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що її країна повинна бути готовою до потенційного нападу на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це вона розказала в інтерв'ю німецьким медіа, пише DW.

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала Ламбрехт.

Міністерка наголосила: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити". Так вона прокоментувала слова генінспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну.

За її словами, Збройні сили Німеччини зможуть забезпечити оборону країни за потреби. Ламбрехт також висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по НАТО.

"Бундесверу ніколи не доведеться захищати Німеччину наодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.

Як повідомлялося, Польща хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot, які їй запропонувала Німеччина. До слова, до цього Берлін запропонував посилити захист протиповітряної оборони Польщі своїми Patriot після падіння ракети біля кордонів з Україною.

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