Латвія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН через удар «Орешніком» по Україні

Латвія звернеться з вимогою скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН після російської атаки по Україні із застосуванням балістичної ракети поблизу кордонів ЄС і НАТО.

Прапор Латвії

Прапор Латвії / © Unsplash

Латвія ініціюватиме скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН через «варварську атаку» Росії на Україну та використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів Європейського Союзу і НАТО.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х.

Вона наголосила, що Росія завдала удару по Україні поблизу кордонів ЄС і НАТО, що створює додаткові загрози для регіональної безпеки.

«Латвія попросить про скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО», — йдеться у дописі Браже.

Раніше повідомлялося, що 9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком».

Ми раніше інформували, що російська атака по Львівській області новітньою ракетою «Орешнік» викликала бурхливе обговорення.

