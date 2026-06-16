Латвія підтримала удари України по Росії: новий міністр оборони зробив жорстку заяву

Латвія / © akcent.org.ua

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Новий очільник Міністерства оборони Латвії Райвіс Мелніс публічно підтримав право України атакувати військові цілі на території РФ.

Про це він заявив журналістам, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, Україна має законне право захищати свою державу всіма доступними засобами, зокрема завдавати ударів по цілях у Росії.

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Крім того, Мелніс наголосив, що Латвія посилюватиме власну систему протиповітряної оборони через загрозу з боку Росії.

«Нам потрібно побудувати власну систему протиповітряної оборони, щоб перехоплювати всі дрони, які летять до Латвії. Це Росія направляє їх до Латвії. Ми перехопимо всі дрони та підтримаємо Україну в її боротьбі», — заявив він.

Таким чином, Латвія вкотре підтвердила послідовну підтримку України на тлі триваючої російської агресії.

Нагадаємо, що у Латвії готуються до нападу РФ

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