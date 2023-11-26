Латвія відреагувала на заяву голови СЗР про плани Кремля напасти на країни Балтії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про те, що Кремль має завдання підготуватися до майбутньої агресії проти країн Балтії.

Таку думку латвійський політик висловив в інтерв'ю "Суспільному".

"Я абсолютно переконаний, що судячи з того, що говорить російська пропаганда і деякі російські офіційні особи, це мрія РФ відновити Російську імперію, не тільки коли мовиться про країни Балтії, Молдову чи Казахстан. Це також і Фінляндія. Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про Російську імперію 19-го століття",- висловився лідер латвійців.

З його слів, наразі є час, аби посилити оборонну систему. Зокрема, йдеться про збільшення кількості військ НАТО. Адже, наголошує він, союзники "багато чому навчилися з досвіду України".

"Ми не сприймаємо речі легковажно. Але скажу, що на цю мить ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися",- наголошує Рінкевичс.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розповів про стратегію Путіна щодо війни в Україні у 2024-2025 роках. Зокрема, йдеться про те, що одне із завдань Кремля - роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.

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