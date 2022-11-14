Латвія закликає створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів росіян в Україні

Президент Латвії заявив про необхідність дати юридичну оцінку діям росіян в Україні

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що міжнародна спільнота повинна створити спеціальний трибунал, який буде розслідувати російські військові злочини в Україні. Він заявив про необхідність дати юридичну оцінку діям росіян в Україні.

Про це він заявив під час свого виступу у німецькому бундестазі, де відбувався Всенародний день скорботи, повідомляє DW.

Латвійський президент зазначив, що до компетенції міжнародного суду поки не входить розслідування російських злочинів. Він закликав міжнародну спільноту виправити цю "прогалину у законодавстві" та створити спецтрибунал.

Егілс Левітс зазначив, що німці осмислили своє минуле, саме тому змогло побудувати міцний фундамент демократії, а росіяни цього не зробили.

"Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму", – зазначив президент Латвії.

Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західних лідерів не тиснути на Україну щодо підписання мирної угоди з РФ на невигідних умовах.

Також ми інформували, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно намагається отримати гарантії безпеки від Китаю, або організувати свою втечу до цієї країни.

Читайте також: