Латвійська армія розпочала військові навчання біля кордону з Білоруссю: деталі

У навчаннях беруть участь близько 3000 представників Національних збройних сил.

На південному сході Латгалі – сході Латвії – почалися масштабні, раніше не оголошені військові навчання за участю чотирьох бригад Земессардзе (Національної гвардії Латвії – ред.).

Про це заявила агентству LETA представник Національних збройних сил (НВС) Сандра Брале, пише Delfi.

Навчання The Decisive Point триватимуть до 12 грудня. Метою навчань є перевірка спільного співробітництва, структур команд, логістики, мобільності та процедур ухвалення рішень.

Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі, в тому числі Росія та Білорусь, поінформовані про навчання. Брале не уточнила точну кількість солдатів і земессаргів (латвійських нацгвардійців - ред.), що беруть участь у навчаннях. Тим часом міністр оборони Артіс Пабрікс в інтерв'ю Латвійському телебаченню заявив, що в навчаннях беруть участь приблизно 3000 представників НВС.

Пабрікс також побічно підтвердив, що навчання пов'язані із кризою на кордоні Латвії, Литви та Польщі з Білоруссю.

"Я просив оголосити про початок військових навчань у Латгалі, щоб і наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали, що це не просто так", — сказав він.

Пабрікс зазначив, що хоча ситуація ще не досягла критичного рівня, водночас немає ознак того, що вона могла б покращитись. Також зростають можливості того, що групи мігрантів можуть бути спрямовані до латвійського кордону, упевнений міністр.

Він підтвердив, що вирушить до Брюсселя, щоб зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, з яким він також може обговорити це питання. Також Пабрікс планує зустрітися зі своїми польськими та литовськими колегами.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

Читайте також:

"У нас буде війна інша": Лукашенко просить Путіна, щоб той стягнув до Білорусі ракетні установки "Іскандер"

"Алгоритм дій буде адекватним" — Данилов про реакцію України у разі штурму кордону мігрантами

Атака мігрантів: як Україна готується захищати кордон від прориву з боку Білорусі

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання