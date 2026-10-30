Лавров 20 годин летів до США, але там йому не зраділи: подробиці

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Делегація РФ на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим прибула до американської Атланти для участі в нараді очільників МЗС країн G20. Втім, у США візиту посадовця країни-агресора обурилися.

Що відомо про візит Лаврова до Штатів та реакцію американських політиків, читайте на ТСН.ua.

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Приліт Лаврова до Америки пафосно висвітлювали прокремлівські ЗМІ, які в один голос скаржились, що до дорога з Мокви до Атланти тривала 20 год. і 10 хв, а все — через обхід так званих «недружніх країн», які закрили свій повітряний простір для російських бортів.

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Привернув увагу і зовнішній вигляд міністра. Замість офіційного костюма, який зазвичай обирають для дипломатичних заходів, він з’явився в джинсах і джемпері.

Зауважимо, Сергій Лавров перебуває під міжнародними санкціями, які запровадили через повномасштабне вторгнення РФ до України. Водночас Державний департамент не надав Bloomberg відповіді, чи отримав очільник російського МЗС спеціальний дозвіл на в’їзд до країни для участі в заході.

Росія на зустрічі голів МЗС G20

Міністр закордонних справ РФ з делегацією прибули на зустрічі очільників МЗС країн «Групи двадцяти» (G20), яка відбудеться 30–31 жовтня в Атланті. Цього року саме США очолюють захід, а саміт лідерів запланований на грудень у Маямі, на який також був запрошений диктатор Володимир Путін.

За словами речниці російського МЗС Марії Захарової, Москва планує використати захід для просування власних ідей щодо «зміцнення основ багатополярного світу».

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Обурення американців візитом Лаврова

Візит Сергія Лаврова до США відбувається попри спротив частини законодавців. Зокрема, республіканець Дон Бейкон різко розкритикував цей приїзд і закликав не впускати його до країни, поки режим Кремля продовжує завдавати смертоносних ударів по Україні.

«Лаврова не слід пускати до країни. Поки Путін веде війну проти України та бомбардує міста, російських лідерів не слід вітати на жодному з цих форумів. Вони керують країною, виключеною з міжнародної спільноти», — написав Бейкон у соцмережі X.

Своєю чергою, сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала політику президента США Дональда Трампа щодо Кремля. Вона закликала Білий дім не надавати режиму Путіна дипломатичної легітимності, поки його армія продовжує вбивати мирних українців.

«Дональд Трамп має прокинутися. Він має зрозуміти, що залицяння до Володимира Путіна не вигідні для Америки», — заявила Шахін в інтерв’ю CNN.

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Зближення Трампа з Путіним — що відомо

На тлі поступок, які останнім часом Трамп здійснює щодо Росії та її режиму, у США виникла хвиля невдоволення. Критикують дії президента не лише демократи, а і його соратники-однопартійці. Так, після так званої угоди про дизель з РФ республіканці повстали проти Трампа. Адже напередодні проміжних виборів до Конгресу вони намагається зберегти свою незначну більшість у Палаті представників і Сенаті.

Сенатор-республіканець США Мітч Макконнелл звинуватив президента у небезпечній наївності. Адже, на його переконання, послаблення санкцій не змусить Кремль припинити агресію, а натомість може переконати керівництво Росії в слабкості Заходу.

Тим часом сенатор-демократ Річард Блюменталь розніс лідера через «підлещування до Путіна». З його слів, рішення очільника Білого дому суперечить позиції більшості американців і їхніх представників у Конгресі США.

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