Лавров анонсував новий діалог із Заходом щодо відповідей США та НАТО на ультиматум РФ

Контакти можуть відбутися найближчим часом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти для обговорення відповідей США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" можуть відбутися вже найближчими днями.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді на ті проєкти документів, які Росія передала США і членам НАТО. Є підстави вважати, що цими днями відбудуться деякі контакти на цю тему", - заявив Лавров.

За його словами, Москва хоче почути, як США та НАТО виконуватимуть взяті раніше на себе зобов'язання, закріплені в документах ОБСЄ.

До слова, 12 січня, після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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