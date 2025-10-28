Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров використовує тему «мирних домовленостей» для пропагандистського ефекту, а не для реального припинення війни.

Про це у прямому етері телеканалу «Еспресо» заявив кандидат історичних наук, американіст і співробітник ООН у 1987–2019 роках Дмитро Довгополий.

«У Трампа немає цілісної концепції щодо завершення війни, так само як немає єдиного виконавця й автора цієї концепції. Через це в Росії з’являється простір для оперативних маневрів. І Лавров зараз майстерно „грає дурника“, нібито Кремль готовий піти на концепцію Трампа», — зазначив Довгополий.

Реклама

За його словами, раніше очільник МЗС РФ уже робив заяви для угорських ЗМІ, у яких переконував, що Трамп нібито «з усім погодився на Алясці». Водночас, підкреслив експерт, не зрозуміло, з чим саме міг погодитися президент США.

Американіст також нагадав, що нещодавно пролунала заява заступника Лаврова Михайла Галузіна, який відповідає за країни так званого «близького зарубіжжя». Той відкрито визнав, що жодного просування на шляху до переговорів немає і процес фактично зупинився.

«У цьому розмаїтті сигналів ми бачимо Віткоффа у Вашингтоні й маємо запрошення для нього приїхати до Києва. Тож спробуймо зробити з цього якийсь висновок — що ж насправді відбувається.

Мені здається, що відбувається ось що: МЗС РФ віддають у жертву, тобто їм дозволено казати будь-що, аби показати позитивну роль Дмитрієва й знову ввести у гру Віткоффа. Не думаю, що будуть якісь поступки чи зрушення з боку РФ. Бачу, що наразі йде гра на час», — підсумував Довгополий.

Реклама

Раніше повідомлялося, що внутрішня розвідувальна служба Держдепартаменту США — Бюро розвідки та досліджень (INR) — висловила скепсис щодо готовності російського диктатора Путіна до переговорів про припинення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що розмова з американським сенатором Марко Рубіо пройшла «справді добре», після чого США «не побачили потреби в особистій зустрічі».