Лавров грубо прокоментував заяву Зеленського про іноземні війська в Україні

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вкотре знехтував правилами дипломатії, коментуючи заяву українського президента Володимира Зеленського про іноземні війська в Україні.

Як повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС, голова російського зовнішньополітичного відомства цього разу вирішив оперувати медичними діагнозами.

Представник кремлівського режиму обурився заявою президента Зеленського під час обговорення миротворчої місії про те, що в Україні потрібні не просто миротворці, а бойові підрозділи іноземних військ.

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«Зеленський сказав, що їм не потрібні миротворці, їм потрібні бійці. Шизофренія цих взаємовиключних заяв є очевидною», — грубо відреагував головний дипломат Росії.

Як повідомолялося раніше, під час зустрічі «коаліції охочих» у четвер, 10 квітня, сторони обговорювали розміщення військового контингенту в Україні.

Нагадаємо, у так званій «коаліції охочих» є шість країн, які готові реально відправити власні війська до України.