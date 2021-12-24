Лавров лякає масштабною війною у Європі за "втягування України у НАТО"

За його словами, членство нашої держави в Альянсі загрожує безпеці Росії.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "курс на втягування України в НАТО з перспективою появи біля кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, аж до масштабного конфлікту в Європі".

Про це він сказав в інтерв'ю боснійсько-герцеговинській газеті "Ослободження", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги опікуються своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - пригрозив Лавров.

Варто також зазначити, на тлі загрози вторгнення РФ на територію Україну та постійного нарощення російських військ біля кордонів нашої держави прокремлівські чиновники неодноразово погрожували війною НАТО та США, якщо ті не нададуть гарантії Москві, що Україна не стане членом НАТО.

Так, голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки". Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив військовою відповіддю, якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки. А заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

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Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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