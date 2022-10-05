"Лавров – мільярдер, у нього коханки, грошики": Фейгін розповів, чи втік би з РФ кремлівський дипломат

Якби можна було, Лавров би "змився" з Росії, каже Фейгін.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров хотів би втекти з РФ та зайнятися своїми особистими справами. Утім, він "вже пливе за інерцією".

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповів російський юрист, блогер Марк Фейгін.

"Я думаю, що той пливе за течією. Якби можна було, він би змився. У нього коханки, грошики, він - мільярдер. Навіщо йому це все", – сказав Фейгін.

Також він додав, що Лавров пов'язаний із КДБ.

"Знаєте, це взагалі якась постать, яка... Він теж, до речі, пов'язаний із КДБ. Я думаю, що радше він пливе вже за інерцією. Тому що він же не дипломат. Ось усі кажуть: "Він таким став – пропагандистом замість дипломата". А я вважаю, що він ним і не був", – зазначив Фейгін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як керівник МЗС Росії Сергій Лавров та мільярдер Олег Дерипаска спільно їздили до Японії. У поїздці бізнесмена супроводжувала ескортниця Катерина Лобанова, а міністра – його коханка Світлана Полякова.

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