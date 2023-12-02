Лавров обізвав боягузами найвищих дипломатів США та ЄС

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров накинувся зі звинуваченнями на своїх колег із Сполучених Штатів та Євросоюзу, назвавши їх "боягузами".

Про це російський міністр сказав, виступаючи на прес-конференції у Скоп'є, повідомляє видання LRT.

"Чому так? Ну, напевно, вони вважають, що таким чином демонструють свої наміри ізолювати Росію. Але я вважаю, що вони просто боягузи, вони бояться будь-якого чесного і фактичного діалогу", - висловився Лавров.

Лавров вибухнув образами після того, як політики покинули щорічну зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі ще до її завершення. Зокрема, американський д ержсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Північної Македонії лише на вечір, а тоді полетів до Ізраїлю, коли Лаврова там не було. Натомість верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель взагалі скасував поїздку.

Крім того, голови дипломатії країн Балтії та Польщі бойкотували зустріч ОБСЄ. Низка міністрів і дипломатів покинули засідання, коли Лавров почав виступати. Серед тих, хто пішов, був міністр закордонних справ Чехії Янас Ліпавскіс.

Як повідомлялося, також Лавров накинувся зі звинуваченнями на ОБСЄ. Він заявив, що організація стала придатком НАТО та Європейського Союзу. Мовляв, винні в цьому країни Заходу.

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