Лавров назвав чергову умову для переговорів Зеленського і Путіна

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна необхідно, щоб спочатку відновився переговорний процес.

За словами Лаврова, умови Зеленського до Росії відвести війська на позиції до 24 лютого є "несерйозним підходом". Мовляв, це неможливо.

Про це Лавров заявив в Анкарі під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в середу, 8 червня.

"Ми багаторазово все це пояснювали. Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі. У нього сім п'ятниць на тиждень. Він заявляв уже неодноразово: Я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо росіяни приберуть свої контингенти на лінію 24 лютого. Але це несерйозний підхід, до того ж це повністю суперечить тим ініціативам, які українська делегація сама висувала 29 березня тут же, у Стамбулі", - заявив Лавров.

Очільник МЗС Росії наголосив, що для зустрічі спочатку необхідно обом переговорним командам відновити роботу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що це нібито Україна повинна вирішити проблему відновлення відвантажень зерна. Мовляв, зробити це Україна повинна шляхом розмінування портів або позначити безпечні коридори для суден.

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