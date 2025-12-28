Сергій Лавров / © Associated Press

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вважає саме Європу «головною перешкодою» на шляху до досягнення миру в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам.

«Європа не приховує планів підготовки до війни з РФ і стала головною перешкодою до миру», — зазначив він.

Водночас Лавров також вважає Україну винною у тому, що досі не досягнуто домовленостей між сторонами щодо миру.

З його слів, Київ нібито не демонструє готовності до конструктивних переговорів про закінчення війни.

«Режим Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів», — стверджує міністр.

Раніше Лавров видав чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».