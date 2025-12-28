ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
877
Час на прочитання
1 хв

Лавров назвав "головну перешкоду" на шляху до миру в Україні

У МЗС Росії вважають, що Європа заважає прийти до мирного урегулювання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вважає саме Європу «головною перешкодою» на шляху до досягнення миру в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам.

«Європа не приховує планів підготовки до війни з РФ і стала головною перешкодою до миру», — зазначив він.

Водночас Лавров також вважає Україну винною у тому, що досі не досягнуто домовленостей між сторонами щодо миру.

З його слів, Київ нібито не демонструє готовності до конструктивних переговорів про закінчення війни.

«Режим Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів», — стверджує міністр.

Раніше Лавров видав чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».

Дата публікації
Кількість переглядів
877
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie