- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 877
- Час на прочитання
- 1 хв
Лавров назвав "головну перешкоду" на шляху до миру в Україні
У МЗС Росії вважають, що Європа заважає прийти до мирного урегулювання.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вважає саме Європу «головною перешкодою» на шляху до досягнення миру в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам.
«Європа не приховує планів підготовки до війни з РФ і стала головною перешкодою до миру», — зазначив він.
Водночас Лавров також вважає Україну винною у тому, що досі не досягнуто домовленостей між сторонами щодо миру.
З його слів, Київ нібито не демонструє готовності до конструктивних переговорів про закінчення війни.
«Режим Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів», — стверджує міністр.
Раніше Лавров видав чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він дорікнув українському лідерові Володимиру Зеленському за «суперечливі заяви». Він також звинуватив Європу у тому, що вона буцімто бажає Росії «шкоди і біди».