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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Лавров назвав головну тему тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі: про що говоритимуть

Лавров підтвердив, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що питання безпеки України, РФ та всього регіону стануть головною темою переговорів в Абу-Дабі.

Про це він сказав у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Лавров повідомив, що ознайомився з заявою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що на майбутніх переговорах на першому плані стоятимуть питання гарантій безпеки.

«Ба більше, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає першим пунктом питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні», — сказав він.

«Ми такий підхід лише вітаємо», — додав путінський міністр.

За словами Лаврова, «те, що нинішні переговорники за дорученням президента США Дональда Трампа запропонували винести на перший план порядку денного переговорів саме питання колективної безпеки — звісно, ​​це можна лише вітати».

Нагадаємо, тристороння зустріч Україна-США-Росія запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.

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