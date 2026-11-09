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Лавров назвав головну тему тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі: про що говоритимуть
Лавров підтвердив, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.
Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що питання безпеки України, РФ та всього регіону стануть головною темою переговорів в Абу-Дабі.
Про це він сказав у розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ.
Лавров повідомив, що ознайомився з заявою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що на майбутніх переговорах на першому плані стоятимуть питання гарантій безпеки.
«Ба більше, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає першим пунктом питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні», — сказав він.
«Ми такий підхід лише вітаємо», — додав путінський міністр.
За словами Лаврова, «те, що нинішні переговорники за дорученням президента США Дональда Трампа запропонували винести на перший план порядку денного переговорів саме питання колективної безпеки — звісно, це можна лише вітати».
Нагадаємо, тристороння зустріч Україна-США-Росія запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.