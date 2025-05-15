Лавров назвав країни, які не хочуть миру в Україні: абсурдна заява

Сергій Лавров / © Associated Press

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У Росії заявили про буцімто небажання європейських країн встановлення миру в Україні. Мовляв, усі налаштовані проти Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Ні Берлін, ні Париж, ні Брюссель і особливо Лондон не хочуть миру в Україні», — зазначив Лавров.

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Він додав, що буцімто у ситуації, коли «Штати відходять від активної підтримки», Європі «треба думати про себе». Згадав і заяву Макрона про європейську армію та розміщення ядерної зброї.

«За нашою інформацією, розмови між собою ведуть просто: не можна припиняти мобілізацію Європи проти Росії. В цьому сенсі Україна — безцінний інструмент», — видав Лавров.

Путін маніпулює Трампом

Як зазначалося, останнє інтерв’ю очільника МЗС Росії Сергія Лаврова свідчить про те, що у Кремлі вважають пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню та перемовин про завершення війни виключно приводом для продовження бойових дій, які мають відбуватися на тлі перемовин між Вашингтоном і Москвою.

Журналіст Віталій Портников вважає, що інтерв’ю Лаврова можна назвати своєрідним «діагнозом».

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«Діагнозом того, що у Росії вважають самі пропозиції президента Сполучених Штатів щодо припинення вогню на російсько-українському фронті і більш розгорнуті пропозиції щодо тих позицій, які можна зайняти під час перемовин про завершення російсько-української війни, виключно приводом для продовження бойових дій, які мають відбуватися на тлі перемовин між американською адміністрацією і Кремлем», — висловився журналіст Віталій Портников.

За його словами, наразі не видно жодних інших намірів, які б свідчили, що у президента РФ Володимира Путіна хоча б на хвилину за ці 100 днів президентства Трампа з’явилося бажання припинити вогонь на фронті чи почати якісь реалістичні перемовини про завершення війни.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив давню позицію Москви щодо відмови від будь-яких територіальних поступок. Це підриває зусилля президента США Дональда Трампа з укладення тривалого миру.