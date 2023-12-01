Лавров назвав Молдову "наступною жертвою гібридної війни": реакція Кишинева 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Молдова може стати "наступною жертвою розв'язаної Заходом гібридної війни проти Росії". У Кишиневі відреагували на такі погрози російського політика.

Про це повідомляє видання LRT.

Під час виступу на зустрічі міністрів ОБСЄ в Скоп'є очільник МЗС Росії заявив, що що 20 років тому Захід "торпедував" план Москви з врегулювання придністровського конфлікту, а зараз "вбиває" формат "5+2".

"По суті, Молдова приречена стати наступною жертвою гібридної війни, розв'язаної Заходом проти Росії", - висловився Лавров.

Своєю чергою, молдовське Міністерство закордонних справ заявило, що слова Лаврова були "частиною ворожих дій, які Росія здійснює проти країни протягом останніх 30 років". Втім, партнери Кишинева на Заході допомогли успішно подолати ці загрози.

"Молдова безповоротно перебуває на європейському шляху і сьогодні, як ніколи, ми вимагаємо негайного і безумовного виведення російських військ з нашої території. ", - заявили в МЗС Молдови.

Як повідомлялося, також Лавров накинувся зі звинуваченнями на ОБСЄ. Він заявив, що організація стала придатком НАТО та Європейського Союзу. Мовляв, винні у цьому країни Заходу.

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