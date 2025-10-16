Лавров назвав нову причину, чому постачання Tomahawk Україні "небезпечне"

Сергій Лавров. / © Associated Press

Росія продовжує заявляти, мовляв, постачання Україні американських ракет Tomahawk було б "надзвичайно небезпечним кроком" та нібито погіршить стосунки Москви і Вашингтона.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров з інтерв’ю одній російській газеті.

Він наголосив, мовляв, Росія не буде намагатися переконати адміністрацію Білого дому, що “надзвичайно небезпечний крок”. Лавров висловив припущення, що нібито у Вашингтоні також “усвідомлюють, що це виведе ситуацію на принципово новий рівень”.

“Окрім перетворення війни Байдена на війну Трампа, це означатиме надзвичайно небезпечне загострення російсько-американських відносин. Я не сумніваюся, що вони це усвідомлюють”, - висловився Лавров.

Очільник МЗС Росії звинуватив країни Європи у тиску на Сполучені Штати Америки та на Дональда Трампа зокрема. Нібито, очільник країн, яких Лавров нахабно назвав “найзапеклішими русофобами”, намагаються, щоб американський лідер “відмовився від своїх внутрішніх переконань та від свого інтуїтивного підходу до України”.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що Tomahawk - новий страх Путіна. Саме тому Кремль продовжує свої риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити США від продажу цих ракет. Тим часом аналітики оцінюють, що надання Tomahawk не приведе до значної ескалації війни.

Зауважимо, The New York Times заявило про те, що Пентагон уже має план постачання ракет Tomahawk Україні. Авторитетне американське видання зазначило, що постачання цієї зброї буде пов’язане з величезними труднощами насамперед тому, що Україна не має морських чи наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет.

