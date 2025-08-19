- Дата публікації
Лавров назвав нову причину війни в Україні
Міністр закордонних справ агресорки РФ Сергій Лавров вигадав нову дивну версію вторгнення до України.
Про свої вигадки він розповів в інтерв’ю одному з росЗМІ.
Очільник російського МЗС цинічно заявив, мовляв, Кремль ніколи не мав на меті отримати Крим чи Донбас. Нібито “головним завданням був захист російських людей” та “забезпечення прав російськомовного населення”.
Окрім того, у традиційній манері Кремля Лавров озвучив заяви про “першопричини кризи” в Україні. Мовляв, одна з них пов’язана з “проблема безпеки Росії” через можливе “розширення НАТО на схід”.
Нагадаємо, Reuters із посиланням на ознайомлені джерела повідомило, що диктатор РФ Володимир Путін після зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом висунув свої вимоги для завершення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, заборону НАТО та державний статус російської мови в деяких частинах України або по всій країні, а також право Російської православної церкви вільно діяти.