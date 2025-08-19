Лавров назвав нову причину війни в Україні

Сергій Лавров. / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ агресорки РФ Сергій Лавров вигадав нову дивну версію вторгнення до України.

Про свої вигадки він розповів в інтерв’ю одному з росЗМІ.

Очільник російського МЗС цинічно заявив, мовляв, Кремль ніколи не мав на меті отримати Крим чи Донбас. Нібито “головним завданням був захист російських людей” та “забезпечення прав російськомовного населення”.

Реклама

Окрім того, у традиційній манері Кремля Лавров озвучив заяви про “першопричини кризи” в Україні. Мовляв, одна з них пов’язана з “проблема безпеки Росії” через можливе “розширення НАТО на схід”.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на ознайомлені джерела повідомило, що диктатор РФ Володимир Путін після зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом висунув свої вимоги для завершення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, заборону НАТО та державний статус російської мови в деяких частинах України або по всій країні, а також право Російської православної церкви вільно діяти.