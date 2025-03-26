Агресорка Російська Федерація та Сполучені Штати Америки обговорюють тему "Північних потоків" та тиск на Європу щодо російського газу.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

"Відбувається розмова про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу. Але це вже якийсь сюрреалізм", — висловився очільник російського МЗС.

З його слів, європейський бізнес зараз платить за енергоносії в "кілька разів більше, ніж американський бізнес". Окрім того, Лавров цинічно назвав європейських політиків, які виступають проти відновлення "Північних потоків", "хворими людьми або самогубцями".

Нагадаємо, The Times пише, що угода щодо Чорного моря може стати перемогою диктатора РФ Володимира Путіна. Домовленість значною мірою вигідна Кремлю й не передбачає істотних поступок з боку Росії.

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